“Addio Marco”, morto annegato in Brasile

Un morto annegato in Brasile. Marco Nastasi era un turista italiano, in vacanza in Brasile. Dopo un tuffo in mare, è annegato sulla spiaggia di Barra da Tijuca, vicino all’Hotel Grand Hyatt, nella zona ovest di Rio de Jainero. Lo riporta il sito di Globo. La autorità brasiliane riferiscono che la vittima è stata identificata come Marco Nastasi, di 38 anni, nato a Trento, in Italia, ma viveva in Colombia. L’uomo è stato trasferito in elicottero all’ospedale municipale Lourenco Jorge, ma al suo arrivo era stato già dichiarato morto.

>>>>> Fedez rompe il silenzio su Luis Sal

Marco Nastasi, morto alla vigilia dei 39 anni

Annegato in Brasile, chi era Marco Nastasi

Nastasi era in vacanza per festeggiare l’imminente compleanno. Avrebbe compiuto 39 anni. La residenza dell’uomo era a Mezzolombardo, in Trentino Alto Adige, ma viveva a Medellin, in Colombia, dove gestiva una società di investimenti privati. L’uomo aveva una moglie e una figlia di dieci anni. In questi giorni si registrano forti mareggiate sulle coste di Rio. La marina militare brasiliana nei giorni scorsi aveva emesso un’allerta, avvertendo di onde alte fino a tre metri. Secondo le prime ricostruzioni, Nastasi è entrato in acqua e ha avuto difficoltà a tornare a riva. Era ancora vivo quando sono arrivati i soccorsi, ma ha subito un infarto mentre era in ambulanza. Le autorità brasiliane stanno assistendo quelle italiane per il rimpatrio della salma.

Leggi anche: Marco Mengoni, il tripudio all’Eurovision, sventola le bandiere lgbtqia e quella italiana.