Marco Mengoni sventola bandiera LGTBIQA+. E vince il primo premio a disposizione

Eurovision Song Contest, nel corso della parata in cui i concorrenti di tutti Paesi si sono presentati sul palco, Marco Mengoni ha sventolato non solo la bandiera italiana, ma anche la progress pride flag, in rappresentazione dei diritti LGTBIQA+: la bandiera contiene i colori dell’arcobaleno e poi anche il marrone e il nero che rappresentano le varie etnie, e rosa, bianco e azzurro, rappresentazione delle persone transgender.



Arriva già un riconoscimento per l’Italia: Marco Mengoni con «Due vite» è stato premiato per la miglior composizione, aggiudicandosi il Marcel Bezençon Composer Award, premio assegnato dai compositori dei brani in concorso nella finale dell’Eurovision Song Contest. Si tratta del secondo riconoscimento per l’Italia dopo quello del 2019 di Mahmood per Soldi.

Poi arriva la gara. L’esecuzione di Mengoni è perfetta, il finale è carico di emozione e il pubblico gli tributa un grandissimo applauso. Davvero complimenti.