Mentre erano inseguiti dai paparazzi, incidente per Harry e Meghan. Fuggivano dai paparazzi e hanno subito un incidente che poteva finire molto male a New York. Impossibile non pensare alla tragica fine di Diana Spencer, madre di Harry e del fratello, il principe William. La famiglia reale britannica ha evitato per poco un grave incidente. Il Principe Harry, sua moglie Meghan Markle e la madre dell’attrice in un inseguimento d’auto che ha quasi raggiunto proporzioni catastrofiche, causato dai paparazzi che li seguivano. Secondo il portavoce di Harry citato dalla Reuters, l’incidente è avvenuto dopo che i Duchi di Sussex avevano partecipato a una cerimonia di premiazione a New York. Il portavoce ha spiegato che questo inseguimento è andato avanti per oltre due ore, causando diverse quasi collisioni con altri automobilisti, pedoni e due agenti del New York Police Department (NYPD).

>>>>> Martin Scorsese a processo, ecco cosa rischia

>>>>> La lite tra Harry e il suo ghostwriter, cosa sappiamo

Harry e Meghan

Harry e Meghan inseguiti dai paparazzi, rischiano incidente

Il figlio di Carlo e Diana e la moglie inseguiti dai paparazzi, incidente per Harry e Meghan. Questo evento segna la prima apparizione pubblica di Meghan e Harry dopo l’incoronazione di re Carlo III, a cui Meghan non ha partecipato a causa del compleanno del figlio Archie. La situazione è inquietante, poiché presenta similitudini con l’incidente che ha coinvolto Lady Diana, madre di Harry. La principessa morì nel tunnel sotto al Pont de l’Alma a Parigi, quando l’autista perse il controllo dell’auto cercando di sfuggire ai paparazzi e si schiantò contro il tredicesimo pilone.

L’incidente mortale di Diana

Il 31 agosto 1997, la notizia della morte di Lady Diana Spencer. La principessa del popolo, in un tragico incidente stradale a Parigi, in Francia. La sua morte ha lasciato il mondo intero in lutto, con milioni di persone che si sono radunate per commemorare la sua vita e il suo lavoro umanitario. La ricostruzione dell’incidente che ha portato alla sua morte ha suscitato molte domande e teorie nel corso degli anni, ma l’inchiesta ufficiale condotta dalle autorità francesi ha cercato di fornire una risposta definitiva ai fatti.