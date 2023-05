Quella lite tra Harry e il suo ghostwriter: “Era paonazzo”

Per la prima volta dopo la pubblicazione della biografia del duca “Spare, il minore”, il premio Pulitzer JR Moehringer racconta i retroscena del controverso bestseller. Moehringer, il ghostwriter del principe Harry e della sua biografia, ha scritto un lungo pezzo sul New Yorker, in cui svela alcuni dettagli inediti sulla collaborazione con il principe ribelle della Royal Family.



Il rapporto tra i due, come spesso accade tra autore e personaggio, è stato caratterizzato da alti e bassi. Moehringer ricorda ad esempio quando, a metà libro e alle due di notte, durante una videochiamata su Zoom, lui e Harry sono entrati in conflitto su un passaggio della biografia. In particolare, il principe voleva inserire un episodio in cui, da giovane militare dell’esercito di Sua Maestà, partecipa a una esercitazione con altri soldati britannici. Durante l’esercitazione, uno di questi lo affronta e “offende gravemente sua madre Diana”. Harry vuole inserire la sua reazione alla fine del capitolo, ma Moehringer non è d’accordo e preferisce chiudere quella parte con l’umiliazione subita dal principe, altrimenti la narrazione “si sarebbe diluita troppo”. I due litigano ferocemente, ma alla fine si riappacificano.



Moehringer ha scritto biografie di altri personaggi famosi, come l’ex tennista André Agassi (“Open”) e il fondatore di Nike, Phil Knight. Ha collaborato con Harry e Meghan per oltre due anni, gran parte dei quali durante la pandemia, e ha trascorso molto tempo nella loro villa a Montecito. Moehringer sottolinea anche che Meghan ha sostenuto lui e il marito nella stesura del libro, offrendo loro caffè, dolci e biscotti.



Tuttavia, la collaborazione con i Sussex non è stata priva di difficoltà. Moehringer ha subito l’assedio dei paparazzi, che lo hanno seguito e fotografato insieme alla sua famiglia. Inoltre, alcune copie del libro sono state messe in vendita in Spagna per errore e hanno causato un certo scalpore a causa di una cattiva traduzione.



Non è chiaro come sia nata la collaborazione tra Moehringer e i Sussex, ma l’autore ha smentito le voci che lo vogliono presentato a Harry da George Clooney. La biografia, intitolata “Spare, il minore”, ha suscitato molte polemiche e ha fatto discutere per le rivelazioni sulla vita privata del principe e della sua famiglia. Tuttavia, il libro ha avuto un grande successo di vendite ed è stato un bestseller in molti paesi del mondo.