Il fisico e divulgatore, Carlo Rovelli, escluso dalla Fiera del Libro di Francoforte. L’Italia tornerà a essere la nazione ospite d’onore alla Buchmesse del 2024, dopo trentasei anni dall’ultima volta. Rovelli aveva avuto l’incarico di aprire la manifestazione con una lectio magistralis. Ma è appena arrivata la lettera del commissario straordinario che coordinerà l’evento, Riccardo Franco Levi, che ritira l’invito. Un fatto gravissimo, che ha tutta l’aria della vendetta. L’autore aveva rivolto parole durissime al Governo, e in particolare al ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Concertone del Primo Maggio. “Ci sono dei piazzisti degli strumenti di morte che pensano solo a fare cassa”, aveva detto. Parlando di chi vende armi in Ucraina, e in particolare del lobbista Crosetto, in palese conflitto di interessi per il suo ruolo al governo.

Le accuse di Carlo Rovelli dal palco del Primo Maggio a Roma, contro il Governo e contro Crosetto

Rovelli escluso dalla Fiera del Libro di Francoforte: la lettera e la replica

Ecco la lettera con la quale il commissario straordinario per la manifestazione, Riccardo Franco Levi, comunica a Carlo Rovelli di essere escluso dalla Fiera del Libro di Francoforte. “Professore carissimo, è con grande pena che mi accingo a scriverle questa lettera. Con grande pena ma senza infingimenti”.

“Il clamore, l’eco, le reazioni che hanno fatto seguito al suo intervento al concerto del Primo Maggio mi inducono a pensare, mi danno, anzi, la quasi certezza, che la sua lezione che così fortemente avevo immaginato e voluto per la cerimonia di inaugurazione della Buchmesse con l’Italia Ospite d’Onore diverrebbe l’occasione non per assaporare, guidati dalle sue parole, il fascino della ricerca e per lanciare uno sguardo ai confini della conoscenza, ma, invece, per rivivere polemiche e attacchi“.