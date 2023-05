Crosetto sbotta contro Rovelli: “Non sa di cosa parla”

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha risposto alle accuse del fisico Carlo Rovelli, che dal palco del Concertone del Primo Maggio lo ha definito “piazzista degli strumenti di morte”. “Rovelli non sa di che parla, gli mando un abbraccio pacifico e lo invito a pranzo per fargli conoscere la persona”, ha dichiarato Crosetto al quotidiano Repubblica.

Leggi anche: Concerto Primo Maggio, Ambra costretta a chiedere scusa ai tifosi della Lazio: “Abbiamo frainteso”

Primo Maggio: botta e risposta tra Rovelli e Crosetto

Il ministro Crosetto ha precisato di non aver sentito in diretta durante il concerto del Primo Maggio le parole di Rovelli, ma ha sottolineato di lavorare per la pace e di non essere un pacifista. “Io faccio il ministro della Difesa, non il pacifista. Lui faccia il fisico. Quando cambia settore compie qualche scivolone”, ha affermato.

Crosetto ha anche fatto riferimento alla situazione in Ucraina, invitando Rovelli a non sbagliare la parte per cui lavora nel suo studio in Ucraina, poiché normalmente chi è pacifista è per i russi. “Qui invece siamo tutti per la pace in Ucraina”, ha detto il ministro. Infine, Crosetto ha offerto un invito a pranzo a Rovelli per fargli conoscere la persona e “dormire tranquillo”. “Bisogna anche conoscere cosa si è fatto prima”, ha aggiunto il ministro.