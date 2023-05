Papa Francesco incontrerà Volodymyr Zelensky in Vaticano Esteri

Per l’Ansa, papa Francesco incontrerà Zelensky. Secondo quanto riportato dalle fonti vaticane all‘Ansa, sembra che ci sia la possibilità che papa Francesco incontri il presidente ucraino Volodymir Zelensky nella giornata di sabato. Questa notizia è emersa in risposta alle voci che circolano riguardo a una visita improvvisa di Zelensky a Roma. Tuttavia, è importante sottolineare che al momento si tratta solo di un’ipotesi e non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo all’ora e al luogo in cui potrebbe avvenire l’incontro. Il presidente ucraino, comunque, sarà in Europa la settimana prossima, per una serie di visite lampo. L’eventuale incontro tra Jorge Bergoglio e Volodymyr Zelensky rappresenterebbe un’importante occasione per discutere dei problemi che affliggono l’Ucraina e per cercare una soluzione pacifica.

>>>>> Ucraina, Londra invia missili di lungo raggio a Kiev: la dura reazione di Mosca Volodymyr Zelensky e papa Bergoglio poco prima dell’invasione russa Ipotesi Vaticano: sabato papa Francesco incontrerà Zelensky In Vaticano si dice che con molta probabilità sabato papa Francesco incontrerà Zelensky. Va ricordato che il papa ha incontrato il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, solo un paio di settimane fa. Questo incontro ha suscitato grande interesse, poiché è stata una delle rare occasioni in cui il papa ha ricevuto un rappresentante politico dell’Ucraina. Tuttavia, è importante notare che l’incontro con Zelensky, avvenuto nel febbraio 2020, è avvenuto prima dello scoppio del conflitto armato in Ucraina.

Nel contesto della guerra in Ucraina, un incontro tra il papa e il presidente Zelensky potrebbe avere un significato particolare. La Chiesa cattolica ha sempre svolto un ruolo importante nella promozione della pace e del dialogo tra le nazioni, e l’incontro potrebbe essere un’opportunità per discutere dei recenti sviluppi in Ucraina e per cercare vie di soluzione pacifica al conflitto in corso.

La visita del presidente Zelensky al Vaticano potrebbe essere un segnale di speranza per il popolo ucraino, che da tempo cerca stabilità e pace nel proprio paese. L’Ucraina ha subito enormi perdite e sofferenze a causa del conflitto armato, e l’attenzione internazionale, compreso l’interesse del papa, potrebbe contribuire a sollevare la situazione e a promuovere una maggiore consapevolezza sulla crisi in corso.

Leggi anche: Ucraina, è italiana l’arma segreta di Kiev.

Caro-affitti, la gaffe di Salvini che non conosce il suo ministero.

Precompilata 2023, come detrarre le spese sanitarie.

Solo 30 euro al giorno per lavorare al bar, lo sfogo è virale.

Salute, le ricette elettroniche diventano permanenti

Ti potrebbero interessare: Famiglia reale, lite tra Harry e il suo ghostwriter.

Trovata senza vita la nipote di Gianni Agnelli: è mistero.

Ucraina, è italiana l’arma segreta di Kiev.

Esplosione e incendio a Milano, città nel caos.

Berlusconi crolla nei sondaggi.