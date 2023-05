Un’autovettura è esplosa questa mattina in via Pier Lombardo, all’angolo con via Vasari, in zona Porta Romana a Milano. L’esplosione ha innescato una serie di esplosioni a catena che hanno interessato almeno altri cinque veicoli e quattro ciclomotori. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata causata da un camion che trasportava bombole di ossigeno. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche una farmacia e alcuni appartamenti del palazzo di fronte alle auto incendiate.

Incendio a Milano dopo esplosione di un camion pieno di bombole

La zona di Milano interessata dall‘esplosione del camion che trasportava bombole di ossigeno è quella dei Bagni Misteriosi, dove si trova anche un asilo nido. Per precauzione, sono state evacuate una scuola e una rsa nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme. E anche i carabinieri, che hanno transennato la zona per permettere il lavoro dei soccorritori.

Al momento non si hanno notizie di vittime. Ma l’esplosione del camion pieno di bombole ha causato il ferimento grave dell’autista del mezzo, anche se non risulta in pericolo di vita. Danni ingenti anche ai veicoli e agli edifici circostanti. La situazione è ancora in fase di evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti.