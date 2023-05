La nipote di Gianni Agnelli, 48 anni, trovata morta sul terrazzo di un hotel: Virginia von Furstenberg è caduta dall’alto Cronaca

La stilista e artista Virginia von Furstenberg è morta a 48 anni, probabilmente cadendo da un piano alto dell’Hotel Palace di Merano. Figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg e nipote di Gianni Agnelli, la giovane era una discendente diretta del casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Wurttemberg. Nata il 5 ottobre 1974 a Genova, Virginia von Furstenberg era conosciuta per il suo talento artistico e la sua creatività nel mondo della moda. La sua scomparsa era stata segnalata dal padre lo scorso febbraio, ma la giovane era poi rientrata a casa. La notizia della sua morte ha lasciato il mondo dell’arte e della moda profondamente colpito. In molti hanno espresso il loro cordoglio sui social media, ricordando Virginia von Furstenberg come un’artista eclettica e una persona molto amata.

La famiglia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla causa della morte, ma le autorità locali stanno investigando sull’accaduto. In ogni caso, la scomparsa della giovane stilista e artista rappresenta una grande perdita per la comunità artistica italiana e internazionale.