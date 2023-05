È morto il fumettista Cavez. La notizia è stata diffusa dai suoi famigliari sulle sue pagine social. Proprio sui social spopolava una delle sue più celebri creazioni, l’Uomo col Nasone, una specie di filosofo cialtrone amatissimo dai lettori. Massimo Cavezzali aveva 73 anni e la sua morte è avvenuta ieri, 10 maggio 2023, nella sua città natale, Ravenna. Prima dell’esplosione dei suoi personaggi sui social, Cavez era molto apprezzato per le folli biografie di autori e musicisti e per la papera sexy Ava. Il nome della protagonista, tra l’altro, è stata un’idea del giornalista culturale, Vincenzo Mollica.

Una delle famose vignette di Cavez

Fumetto in lutto: è morto il fumettista Cavez

Autore di biografie a fumetti di musicisti, a partire da quella di Vasco Rossi, “Ogni volta che sono Vasco”, è morto il fumettista Cavez. È l’inventore di personaggi iconici come la papera sexy Ava e poi di Kika, la ragazza dei gatti. Il suo nome reale è Massimo Cavezzali ed è morto a Ravenna, dov’era nato l’11 febbraio 1950. Il lavoro, però, l’ha portato a vivere spesso a Firenze, dove ha esordito a poco più di vent’anni con la rivista a fumetti “Il Mago”. E poi la collaborazione con diversi quotidiani: “L’Unità”, “Paese Sera”, “La Repubblica” (per l’inserto “Musica”, per il quale ha realizzato dei ritratti-caricatura di cantanti famosi), con “Tuttolibri” (l’inserto letterario del quotidiano “La Stampa”), i settimanali “Dolly”, “Il Monello”, “Tango” (supplemento satirico dell'”Unità”) e le riviste “Comix”, “Lupo Alberto”, “Il Grifo”.

Ava, la papera sensualissima, nacque per un omaggio sgangherato all’autore di tanti paperi Disney, Carl Barks, e deve il suo nome a Vincenzo Mollica, che a sua volte voleva omaggiare l’attrice pin up, Ava Gardner. Altre sue strisce famose erano quelle dedicate a Dio e all’omino con il nasone, senza fronte e gli occhi spalancati sul mondo a diffondere con sarcasmo e ironia perle di saggezza.