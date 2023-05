C’è l’accordo per le pensioni minime, aumenti in arrivo dal 1 luglio. Finalmente 1,3 milioni di pensionati in Italia possono tirare un sospiro di sollievo. Aspettavano un aumento promesso da Meloni già da gennaio, ma gli è toccato attendere altri sei mesi. Non si sa che fine abbiano fatto gli impegni della maggioranza a sottolineare l‘urgenza del provvedimento già da Capodanno, ma tant’è. Bisognava proteggere le pensioni più basse dall’inflazione, arrivata all’11,6%. Ecco gli aiuti per chi percepisce una pensione minima che l’Inps erogherà da luglio e che ora arriva a 563,74 euro al mese, o anche più bassa.

Le pensioni minime godranno di un aumento da luglio

L’annuncio dell’Inps: gli aumenti delle pensioni minime in arrivo dal 1 luglio

Ecco la data tanto attesa: gli aumenti delle pensioni minime in arrivo dal 1 luglio. Il comma della manovra finanziaria che dava speranze sull’urgenza recita così: “Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023” si prevede, “in via eccezionale, il riconoscimento in via transitoria di un incremento”. In quegli stessi giorni il governo brindava agli aumenti fino a 600 euro, ma solo per i pensionati over 75. Antipasto, si diceva, dell’ultima promessa elettorale di Berlusconi: pensioni minime a 1000 euro.

I tempi, però, si sono allungati per via dei percorsi tortuosi della burocrazia e delle procedure necessarie. La parola-chiave in questo settore è: “cumulo perequativo”. Il problema sta nell’individuare esattamente la platea che avrà diritto all’erogazione. Il cumulo serve a erogare in una prestazione tutti i trattamenti pensionistici di cui godono i titolari, al fine di evitare errori. Dall’Inps, comunque, annunciano che la procedura è in dirittura d’arrivo.