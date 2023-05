Caro-affitti, la gaffe di Salvini: non conosce il suo ministero

Sul caro-affitti la gaffe di Salvini, che non conosce il suo ministero. “Nel mio ministero ci sarà una Direzione ad hoc riservata solo all’edilizia”. Ma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non sa che il dipartimento esiste già. Eppure dichiara che la vicenda delle bolle sugli affitti per gli universitari è un argomento che gli sta a cuore. “Mi sta così a cuore” che “lo abbiamo affrontato” perché “è quello dell’edilizia, dell’affitto, degli studenti, degli impiegati, degli operai”.

Matteo Salvini e la gaffe sul caro-affitti

“Creerò un dipartimento ad hoc nel mio ministero”: caro-affitti, la gaffe di Salvini

Il caso del giorno è il caro-affitti, la gaffe di Salvini non si fa attendere. Dopo la bufera scatenata su Valditara sullo stesso tema. Valditara ha una teoria sull’origine del problema basata sul modo di governare le città da parte dei sindaci di centrosinistra. Al Mit la Direzione che Salvini vuole creare esiste già. Si chiama proprio “Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali”, specifica Repubblica. E fa capo a un (quasi omonimo) Dipartimento. La dirige il responsabile ad interim Lorenzo Quinzi. Tra le competenze: “misure dirette a far fronte al disagio abitativo”, “edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie”, “valutazioni e proposte relative alla disciplina delle locazioni, dell’edilizia, dell’urbanistica e dell’espropriazione per pubblica utilità, ferme restando le competenze degli enti locali”, “gestione dei programmi di riqualificazione urbana concernenti il recupero del patrimonio edilizio e delle relative politiche di incentivazione”. Il dipartimento è stato istituito da Giuseppe Conte nel 2020, poco dopo il Salvini del Papeete.

