Malore fatale per l’ex star del Grande Fratello: “Era al bar con gli amici, poi la tragedia improvvisa…”

La notizia della morte improvvisa di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12, ha scosso profondamente Soveria Mannelli, il paese della provincia di Catanzaro dove la giovane Italo-Australiana è nata e cresciuta.

La sera del 5 maggio, Monica si trovava in un bar con alcuni amici quando ha avvertito un forte malore. Nonostante il tempestivo intervento dei presenti e il trasporto d’urgenza all’ospedale di Soveria, la giovane donna non è riuscita a superare il grave stato di salute e ha perso la vita poco dopo.

Al momento, non sono ancora chiari i motivi del malore che ha portato alla morte di Monica, e sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri per fare luce sulla vicenda.