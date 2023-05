Arriva la carta per gli acquisti alimentari 2023: chi ne ha diritto. Esclusi i precettori del Rdc

Carta acquisti per la spesa 2023, chi ne ha diritto. Il governo ha approvato la distribuzione di una carta prepagata, chiamata “carta acquisti”, destinata alle famiglie più indigenti. Servirà per l‘acquisto di beni alimentari di prima necessità. Tuttavia, la carta non sarà concessa ai titolari del reddito di cittadinanza, reddito di inclusione o altre misure di sostegno alla povertà. Inoltre, non sarà consentito l’acquisto di bevande alcoliche. Il valore massimo della carta per ogni nucleo familiare è di 382,5 euro e non è previsto l’accredito di alcun interesse sulle somme non spese. La carta diventerà operativa a partire da luglio 2023. Sarà utilizzabile in tutti i negozi che vendono generi alimentari, previa stipula di una convenzione con il Mef.

>>>>>Rialzo dei mutui fino al 65%, i rischi sull’economia italiana

Arriva la Carta Acquisti alimentari 2023

Chi ha diritto alla Carta acquisti per la spesa 2023

Il governo ha annunciato l’introduzione della Carta Acquisti per la spesa 2023, chi ne ha diritto. La carta è una prepagata e serve per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. È destinata alle famiglie con un Isee inferiore a 15mila euro, ovvero quelle più indigenti. La carta, che diventerà operativa da luglio 2023, prevede un tetto massimo di 382,5 euro per nucleo familiare. Ci sono una serie di esclusioni. I titolari di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione o altre misure di sostegno alla povertà.

La prepagata non potrà essere utilizzata per l’acquisto di bevande alcoliche. Potrà essere utilizzata solo presso gli esercizi commerciali che hanno stipulato una convenzione con il Mef e aderiscono ai piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità.