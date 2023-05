Reddito di cittadinanza, 615 mila persone senza sussidio

Con il Decreto Lavoro 615 mila persone senza sussidio. Sono gli italiani che pagano la modifica del Reddito di cittadinanza e che resteranno senza alcun sostegno previsto dal governo nel nuovo decreto lavoro. A rischio la sussistenza di 400 mila famiglie, una famiglia italiana su tre. La relazione tecnica del ministero dell’Economia e delle Finanze analizzata dal Corriere.

Reddito di cittadinanza, la mannaia del Governo

Relazione tecnica del ministero: Decreto Lavoro, 615 mila persone senza sussidio

Il Decreto Lavoro lascerà 615 mila persone senza sussidio. Sono gli effetti annunciati dalla relazione tecnica sulla modifica alla normativa del Reddito di cittadinanza. Le conseguenze, dunque, si produrranno su un percettore del reddito su quattro. Ma, soprattutto, mettono a rischio la sussistenza di 436 mila famiglie, un terzo delle famiglie italiane.

L’assunto del governo è che i 615 mila cittadini che perderanno il reddito sono stati definiti “occupabili”. L’Assegno di inclusione non sarà per loro, mentre dovrebbe temporaneamente attivarsi lo Strumento di Attivazione. Il fatto è che queste persone dovranno frequentare dei corsi di formazione che devono durare almeno 12 mesi, finanziati dallo stato per 1,3 miliardi di euro. Il Corriere però, specifica, che “difficilmente sarà così” perché non esistono, non sono state predisposte e non sono previste strutture che permettano questo percorso. Già dal 2024, quindi, gli occupabili “si ridurranno drasticamente, non essendo la prestazione ripetibile”. Dal 2027 non supereranno i 133 mila. La conclusione è che i 600 mila occupabili finora coperti dal reddito “dovranno arrangiarsi”.