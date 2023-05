Niente copertura, dal Decreto Lavoro salta la deducibilità dei contributi di colf e badanti

Colf e badanti, salta la deducibilità dei contributi. Nel Decreto Lavoro non c’è spazio per la deducibilità dei contributi per colf e badanti che il Governo si era impegnato a realizzare. Non c’è la copertura finanziaria, come invece si pensava in un primo momento. Amarezza da parte del sindacato di settore, Assindatcolf: nessun passo in avanti per rendere meno sommerso e più riconosciuto un lavoro necessario e bisognoso di più dignità e attenzione

L’assistenza agli anziani non trova un’applicazione nella deducibilità fiscale dei contributi

Nella dichiarazione dei redditi, anche quest’anno per colf e badanti salta la deducibilità dei contributi. Resta solo al 50% la possibilità di detrarre le spese per colf, badanti e baby sitter da parte delle famiglie-datori di lavoro. L’ipotesi era concreta ed era anche presente nella bozza del Decreto Lavoro circolata fino a pochi giorni fa. Il Consiglio dei ministri straordinario del Primo maggio, però, non ha più inserito la norma per problemi di copertura. Questa come molte altre iniziative sono al vaglio della Ragioneria dello Stato, che non permette ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si verificano le coperture effettive per diverse misure, ma quella su colf e badanti sembra non essere proprio nel programma di lavoro dei contabili. Si arena, dunque, la possibilità di fronteggiare l’inflazione e la crisi permettendo di restare nella legalità chi usufruisce delle prestazioni dei collaboratori domestici.

Ma quali erano le previsioni del Governo? Il governo aveva ipotizzato un raddoppio della deducibilità della parte di contributi previdenziali e assistenziali a carico delle famiglie e versati per i collaboratori domestici. Nella precompilata 2023, riguardo le spese sanitarie e altre spese simili, è possibile detrarre dal reddito complessivo fino a un massimo di 1.549,37 euro. L’idea era quella di arrivare a tremila euro dal 2023. Da qui la scomparsa della misura dalle proposte di Palazzo Chigi.