Canone Rai, tutte le novità: ecco come disdirlo in maniera legale

Come accade ormai da anni, si torna a parlare di abolizione del canone Rai o della possibilità di disdirlo in maniera legale. Si tratta infatti di una tassa mai particolarmente amata dagli italiani che in passato è stata evasa d milioni di utenti. Cosa che non accade più da quando il canone è stato inserito nella bolletta elettrica dal governo Renzi nel 2016. Come già annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, però, dal 2024 questo sistema di pagamento cesserà di funzionare. Già oggi comunque è possibile disdirlo legalmente facendo richiesta di esenzione dal pagamento: ecco in che modo.

Leggi anche: “Eliminare il canone Rai”: la proposta di Salvini fa discutere

“Diventa chiaro che dalla bolletta il canone Rai dovrà uscire e quindi l’anno prossimo bisognerà trovare un altro strumento”, così il ministro Giorgetti nel febbraio scorso. In questo modo il nostro Paese intende rispettare gli impegni presi con l’Europa tramite il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr). Bruxelles chiede infatti a tutti i suoi membri, Italia compresa, di eliminare tutti gli oneri impropri pagati attualmente nella bolletta dell’energia. Il Decreto Energia del governo Draghi, approvato il 13 aprile 2022, già prevedeva “misure normative dirette a scorporare il canone Rai” dalla bolletta dell’elettricità”. Come disdirlo invece è tutto un altro discorso.

Canone Rai in bolletta: come disdirlo

Intanto, secondo l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, il rischio ora è che “lo scorporo dalla bolletta si traduca in una nuova corsa all’evasione del canone”. Impensabile infatti reintrodurre il pagamento attraverso un bollettino postale per il rischi di una evasione troppo massiccia. In campo anche l’ipotesi di riscuoterlo tramite la dichiarazione dei redditi. Oppure affidare la riscossione a società regionali. Ma come disdirlo invece?