Fedez annuncia: “Mi sono operato di nuovo”

Fedez operato di nuovo. Ad annunciarlo è lo stesso cantante, come sempre su Instagram. Ho dovuto farmi riaprire parte della cicatrice che ho sulla pancia perché mi si erano aperti dei punti, avevo proprio dei buchi sulla pancia, e quindi me la sono dovuta far sistemare: oggi tolgo i punti”. La prima operazione proprio un anno fa, per asportare d’urgenza una rara forma di tumore al pancreas.

Fedez a sei mesi dall’operazione al pancreas

Il cantante Fedez operato di nuovo

Nelle sue storie su Instagram, Fedez operato di nuovo, scrive: “Finalmente avrò una cicatrice carina. Niente di che, una cosa estetica”. L’annuncio si conclude in questo modo, perché poi il cantante chiede ai suoi fan se desiderano due puntate settimanali al posto di una per il podcast “Muschio Selvaggio”. Il tutto con la presenza in studio della bandiera del Milan, Paolo Maldini.

