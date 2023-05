Rialzo dei tassi, le alternative d’investimento ai Btp

Btp, le alternative per investire in risposta al rialzo dei tassi d’interesse deciso dalla Bce. Il successo dei Btp Italia e la crescente popolarità dei titoli di Stato tra i risparmiatori italiani dimostrano l’interesse per queste soluzioni di investimento. Con il rialzo dei tassi, però, la diversificazione diventa fondamentale nella pianificazione finanziaria. Essa consente di ridurre i rischi e generare rendimenti più stabili nel tempo. Tuttavia, è importante ricordare che i conti deposito sono garantiti fino a 100 mila euro per depositante e i Btp sono una scelta adatta solo per gli investitori disposti ad accettare i rischi legati al debito sovrano.

>>>>> Tornano le cambiali in risposta ai rialzo dei tassi d’interesse

Ipotesi d’investimento alternative per tamponare il rialzo dei tassi

Alternative ai Btp per gli investimenti

Ecco, dunque, le alternative ai Btp per gli investimenti in Italia. Repubblica sottolinea l’importanza della diversificazione degli investimenti e dei possibili strumenti finanziari a disposizione dei risparmiatori e dei piccoli investitori. In particolare, il successo dell’ultima emissione di Btp Italia e l’intenzione del Tesoro di puntare su soluzioni pensate appositamente per la clientela dei risparmiatori individuali. Il risparmiatore è invitato a valutare attentamente le opzioni di investimento disponibili, soprattutto alla luce dell‘attuale tasso di inflazione, che a livello annuo si attesta all’8,3%. L’ufficio studi di IoInvesto Scf ha infatti confrontato i rendimenti a tre anni di diversi prodotti a basso rischio, tra cui buoni fruttiferi postali, conti deposito e buoni del Tesoro pluriennali. Quest’ultimi sono risultati l’opzione più remunerativa, con un rendimento annuo lordo del 3,3% e una tassazione al 12,5% sulla rendita, che porta il guadagno netto al 2,89%.

Il rischio associato ai Btp è molto basso, sebbene esista il pericolo di una perdita in conto capitale in caso di vendita prima della scadenza. Si analizza, infine, il funzionamento dei conti deposito, prodotto che consente di gestire le risorse finanziarie eccedenti la normale gestione economica personale e che, nonostante offra un rendimento superiore rispetto al conto corrente, risulta meno remunerativo rispetto ai Btp pluriennali. I conti deposito sono tuttavia garantiti fino a 100 mila euro per depositante, anche se il rimborso potrebbe richiedere qualche mese.