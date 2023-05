Costa Azzurra, il sindaco contro Berlusconi: “Troppi sprechi”

Il sindaco della Costa Azzurra contro Berlusconi: “Troppi sprechi”. Uno dei villaggi più belli della Costa Azzurra è Châteauneuf de Grasse. Non a caso questa perla ospita le lussuose ville, tra gli altri, di cinque grandi vip internazionali. L’ex re belga, Alberto II, il granduca Henri del Lussemburgo, due miliardari scandinavi e la famiglia Berlusconi. Il territorio è colpito in questi mesi da una pesante siccità, ma la presenza di grandi strutture abitative come quelle dei vip menzionati sta vanificando di fatto gli sforzi degli abitanti per risparmiare risorse idriche.

“Troppi sprechi”, la mega villa di Berlusconi e la siccità in Costa Azzurra

Emmanuel Delmotte, sindaco della Costa Azzurra contro Berlusconi. Il primo cittadino ha rivelato che i cinque grandi consumatori d’acqua del comune utilizzano ben 2000 metri cubi d’acqua a settimana, una quantità notevolmente superiore alla media nazionale che si attesta su 120 metri cubi all’anno per una coppia. A causa della presenza di molte piscine, a Châteauneuf la media sale a 360 metri cubi l’anno. Il comune ha già adottato diverse misure per limitare il consumo d’acqua, come la chiusura delle fontane e l’irrigazione dell’orto municipale di notte. Tuttavia, i loro sforzi sembrano vani di fronte ai consumi eccessivi delle grandi proprietà, che non subiscono alcuna conseguenza dissuasiva dalle multe che variano da 1500 a 3000 euro. Queste grandi proprietà sono dotate di parchi e piscine che richiedono una quantità enorme di acqua, utilizzata all’interno dei loro confini protetti da mura, cancelli e filari di alberi.

