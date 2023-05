Incoronazione di re Carlo, tre giorni di festa: il programma nel dettaglio Esteri

L’incoronazione di re Carlo, il programma nel dettaglio. Non c’è solo la sontuosa cerimonia prevista tra poco, cioè per le ore 11 di sabato 6 maggio 2023. I reali inglesi e il governo britannico hanno concordato tre giorni densi di celebrazioni tra il solenne, il diplomatico e il popolare. Charles Philip Arthur George, nato a Londra il 14 novembre 1948, completa oggi la fase di successione al trono avviata lo scorso 8 settembre 2022, alla morte della madre, la regina Elisabetta II. All’età di 74 anni, Carlo III indosserà per la prima volta la corona d’Inghilterra. Un gioiello dell’oreficeria del Seicento, di oro massiccio a 22 carati, pesante più di 2 chili, altro più di 30 centimetri, con 444 pietre preziose a ornarla.

Ecco il programma delle tre intense giornate che attendono gli inglesi e il mondo intero.

Oggi, sabato 6 maggio 2023, l’intensa cerimonia di incoronazione. Ore 10:30 – Gli ospiti d’onore si accomodano nell’abazia di Westminster, dove avverrà la cerimonia d’incoronazione. Tra loro anche il presidente della repubblica italiana Sergio Mattarella, il presidente francese Emmanuel Macron, la first lady americana Jill Biden, i reali di tutta Europa e i membri della famiglia reale britannica. Su tutti l’erede al trono, il principe William e la moglie Kate Middleton. Ci sarà anche il principe Harry, ma senza la moglie Meghan Markle e i loro figli, rimasti in California “per festeggiare il compleanno del primogenito”. Presente anche il primo ministro britannico Rishi Sunak, che leggerà un testo durante la funzione religiosa.

Ore 10:45 – La Cavalleria Reale si prepara a guidare la processione davanti a Buckingham Palace.

Ore 11:20 – Re Carlo e la regina Camilla lasciano Buckingham Palace a bordo della Diamond Jubilee State Coach, una carrozza trainata da sei cavalli, costruita in Australia nel 2012 per i 60 anni del regno di Elisabetta II. La processione inizia con la carrozza che avanza sul Mall, il viale che parte da Buckingham Palace, fino a Trafalgar Square, quindi imbocca Whitehall e Parliament Street, gira su Parliament Square, la piazza davanti al Big Ben e al parlamento di Westminster, per raggiungere la porta occidentale di Westminster.

Ore 12 – La cerimonia ha inizio con l’esecuzione di 12 nuovi brani musicali scelti personalmente da Carlo, incluso uno del famoso compositore Andrew Lloyd Webber. Ci sarà anche musica greco-ortodossa in memoria delle origini del principe Filippo, papà di Carlo. Tra i paggi nell’abbazia ci sarà anche il principino George, primogenito di William e Kate, nipote di Carlo e secondo in linea per il trono. La funzione prevede una dichiarazione dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, leader spirituale della Chiesa anglicana; un giuramento di Carlo con la mano sulla Bibbia; la benedizione del re con olio sacro, prodotto da alberi del Monte degli Ulivi di Gerusalemme, consacrato nel Santo Sepolcro. Infine, l’investitura: sulla testa di Carlo sarà posata la corona di St. Edward, una corona del 1661.

Nella parte finale della cerimonia, re Carlo andrà a sedersi sul trono di St. Edward detto Coronation Chair, che risale al 1300 ed è stato usato in tutte le incoronazioni avvenute a Westminster. Il principe William gli si inginocchierà davanti. Con una liturgia più semplice e breve, la regina Camilla sarà incoronata con la corona della regina Mary, del 1911, ricoperta da 2.200 diamanti. Nell’ultimo atto della cerimonia, Carlo e Camilla faranno la comunione. La cerimonia durerà due ore. Quella di sua madre nel 1953 ne durò sei.

Re Carlo alla veglia funebre di Elisabetta II

Dopo l’incoronazione, il programma ufficiale e i festeggiamenti

Ore 14 – Carlo e Camilla, usciti dalla chiesa, saliranno sulla Gold State Coach, la carrozza su cui viaggiò sua madre Elisabetta in occasione dell’incoronazione del 1953. Carlo avrà sul capo una diversa corona, la Imperial State Crown, usata ogni anno dal sovrano per l’apertura del parlamento. La processione farà ritorno a Buckingham Palace seguendo lo stesso itinerario dell’arrivo, insieme a 4mila membri delle forze armate britanniche a piedi e a cavallo. Il percorso è di appena 2 chilometri, più breve di quello percorso dalla processione di Elisabetta II, che era di 6 chilometri.



Ore 15:30 – Se le condizioni atmosferiche lo permetteranno, Carlo, Camilla e i membri ristretti della famiglia reale, saluteranno la folla dal balcone di Buckingham Palace. Poco dopo gli aerei delle Red Arrows, la squadriglia acrobatica britannica, voleranno sopra il balcone, sempre se il meteo lo permetterà, concludendo la lunga giornata ufficiale dell’incoronazione.

Domenica 7 maggio.

Ore 13 – Big Lunch, il grande banchetto, sotto forma di pic-nic, nelle strade del Regno Unito. Una lunga tavolata in mezzo alla via. Il piatto ufficiale dell’incoronazione, scelto da Carlo, è la quiche: una torta salata con spinaci, formaggio e fagioli.

Ore 20 – Concerto in onore di re Carlo davanti al castello di Windsor, il programma prevede fra gli altri Katy Perry, Lionel Richie, i Take That e il tenore italiano Andrea Bocelli.



Lunedì 8 maggio

Bank Holiday extra, una giornata festiva in più, decisa dal governo per festeggiare l’incoronazione. Varie associazioni di beneficenza organizzano iniziative a favore delle comunità locali. Milioni di cittadini britannici approfitteranno del weekend lungo tre giorni per fare una vacanza in patria o all’estero.

