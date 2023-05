Un cittadino europeo giustiziato in Iran, le proteste della Svezia. Habib Chaab aveva la cittadinanza iraniana-svedese. L’ Iran ne ha disposto l’esecuzione per aver fondato il gruppo terroristico Harakat-al-Nezal o “Movimento di lotta araba per la liberazione di Ahwaz”. È stato accusato di progettare e condurre operazioni terroristiche nella provincia del Khuzestan, secondo quanto ha riferito l’agenzia Irna. Le proteste della Svezia, presidente di turno dell’Unione europea: “Pena di morte sempre disumana”.

>>>>> Incoronazione di re Carlo, il programma nel dettaglio

Habib Chaab in ultima immagine da cittadino libero a Istanbul

Habib Chaab, cittadino europeo giustiziato in Iran

Farajollah Habib Chaab, 50 anni, noto anche come Habib Asyud, è il cittadino europeo giustiziato in Iran. È stato rapito da agenti dell’intelligence iraniana durante la sua visita in Turchia nell’ottobre 2020 ed è stato introdotto in Iran con un’operazione clandestina. Un mese dopo la sua scomparsa, è stato mostrato in un video sulla tv di stato, in cui ha “ammesso” la responsabilità di attacchi terroristici e la collaborazione con i servizi di intelligence sauditi. La corte suprema iraniana ha disposto la condanna a morte il 21 marzo. Era accusato di aver gestito un attentato dinamitardo durante una parata militare di Ahvaz, nella provincia del Khuzestan, nel 2018, durante la quale persero la vita almeno 24 persone e molte altre restarono ferite.

Il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billstrom, rappresentante della Svezia alla presidenza di turno dell’Ue, ha twittato: “La pena di morte è una punizione inumana e irreversibile e la Svezia, insieme al resto dell’Ue, condanna la sua applicazione in qualsiasi circostanza”.