La scrittrice Michela Murgia ha annunciato in un’intervista al Corriere della Sera che ha un tumore al quarto stadio e che le rimangono pochi mesi di vita. Nonostante questo, ha intenzione di sposarsi e di vivere con la sua famiglia in una casa a Roma con dieci letti. Nel suo nuovo libro, “Le tre ciotole”, racconta della diagnosi di una malattia incurabile. Murgia si sta curando con l’immunoterapia a base di biofarmaci, ma le metastasi si sono già diffuse ai polmoni, alle ossa e al cervello.

La sua speranza è guadagnare tempo, ma un’operazione non avrebbe più senso. Durante l’acquisto della sua nuova casa, le è stato negato il mutuo a causa della malattia. Michela Murgia è nata nel 1972 a Cabras, in Sardegna, ed è stata sposata con Manuel Persico dal 2010 al 2014. Nel 2014 ha scoperto il cancro mentre era candidata alla presidenza della Regione Sardegna. Non ne ha parlato in pubblico perché non voleva essere vista come una vittima della malattia. Infine, Murgia ha aggiunto che spera di non morire finché la Meloni non sarà più premier, poiché ritiene che il suo governo sia fascista.