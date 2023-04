Il principe Harry da solo all’incoronazione di re Carlo. Sua moglie, Meghan Markle, non partirà per il Regno Unito e resterà in California. All’evento mondiale del prossimo 6 maggio a Londra, infatti, la moglie del principe Harry non lo accompagnerà alla cerimonia, ma i due confermano di essere stati invitati entrambi. La notizia è stata data direttamente da un comunicato di Buckingham Palace.

All’incoronazione di Carlo d’Inghilterra non sarà presente Meghan Markle, ma solo il marito e figlio del re, Harry

Harry presenzierà da solo alla cerimonia d’incoronazione, i retroscena

Meghan Markle, duchessa di Sussex, dunque, non sarà presente alla cerimonia d’incoronazione di Carlo III. Sempre secondo la versione ufficiale di Buckingham Palace, la duchessa resterà ad accudire i figli Archie e Lilibet Diana, che hanno rispettivamente 4 e quasi 2 anni.

Ecco la nota ufficiale: “Buckingham Palace è lieta di confermare che il Duca di Sussex presenzierà al rito dell’incoronazione il 6 maggio nell’Abbazia di Westminster. La Duchessa di Sussex resterà in California con il Principe Archie e la Principessa Lilibet”.