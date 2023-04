Harry d’Inghilterra mandato in Afghanistan, l’agghiacciante retroscena

Il principe Harry in Afghanistan perché “sacrificabile”. Le recenti rivelazioni del generale britannico sir Mike Jackson hanno suscitato grande scalpore. Il generale ha riferito i retroscena riguardo al coinvolgimento dei principi William e Harry nella guerra in Afghanistan del 2001. La regina Elisabetta avrebbe voluto entrambi i suoi nipoti impegnati sul fronte contro i talebani. Alla fine si decise di mandare in guerra solo Harry, il fratello minore, perché “il rischio era accettabile”. Questa storia potrebbe sembrare un altro capitolo del romanzo bestseller sulla famiglia reale, conosciuto come “Spare”, ovvero la ruota di scorta della Royal Family. Ma non lo è.

Elisabetta II con il principe Harry

Il principe Harry in Afghanistan “sacrificabile”, il retroscena

La regina Elisabetta aveva dichiarato: “I miei nipoti hanno scelto di far parte dell’esercito”. Harry scelse di essere operativo nelle truppe di Sua Maestà, William in Marina. Proseguiva la regina, morta a settembre del 2022. “Devono fare il loro dovere”. Oggi il generale sir Mike Jackson, ex capo dell’esercito britannico, ha deciso di infrangere la regola. Ha deciso di divulgare in pubblico quanto accade in simili occasioni.

Le rivelazioni del generale Jackson sono emerse in un documentario sulla famiglia reale intitolato “The Real Crown”, che andrà in onda questa settimana su Itv. “Sua Maestà aveva indicato la strada da seguire. Ma alla fine andò in prima linea solo Harry e non William”, ha riferito Jackson. “Essendo l’erede al trono, il rischio era troppo alto per quest’ultimo. Invece, per Harry, il rischio era accettabile”.