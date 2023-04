Carlo Cracco, il suo ristorante di lusso ha un passivo colossale

Il ristorante di Cracco ancora in passivo. Come mai? Il ristorante di Carlo Cracco, nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, ha registrato un nuovo anno difficile nonostante abbia guadagnato una stella Michelin, dopo cinque anni di attività. L’assemblea dei soci della Felix srl, che detiene il ristorante e che è interamente controllata dalla Cracco Investimenti di Carlo Cracco, si è tenuta di recente per approvare il bilancio del 2022, che ha riportato una perdita di 409.000 euro. Leggermente inferiore a quella di 524.000 euro dell’esercizio precedente. Nel complesso, il passivo accumulato in cinque anni di gestione è salito a oltre 4,6 milioni di euro, a fronte di riserve per 4,8 milioni di euro, riducendo il patrimonio netto a soli 246.000 euro. Come mai un ristorante di lusso di quel livello registra perdite colossali?

Nonostante una crescita del fatturato anno dopo anno, passato da 3,3 a 4,3 milioni di euro, il ristorante di Carlo Cracco è ancora in passivo. Un notevole aumento dei costi di produzione, che sono passati da 4 a 4,8 milioni di euro nello stesso periodo. La Felix ha debiti complessivi per 7,3 milioni di euro, di cui 3,1 milioni verso fornitori e 3,8 milioni verso banche. Quest’ultimo importo rappresenta il saldo di un finanziamento di 6 milioni di euro concesso nel 2018 dalla Banca Popolare di Sondrio, il cui rimborso del capitale è stato sospeso a causa della pandemia da marzo 2020 a ottobre dell’anno successivo.

Nonostante il prestigio della stella Michelin e il fatturato in crescita, il ristorante di Carlo Cracco ha affrontato sfide finanziarie significative, accumulando un passivo consistente e riducendo il patrimonio netto. Gli alti costi di produzione e i debiti con fornitori e banche rappresentano un’ulteriore sfida per la gestione del ristorante. Sarà interessante osservare come il ristorante di Cracco affronterà queste sfide finanziarie e cercherà di migliorare la sua situazione economica nel futuro.