Totti e Ilary in tribunale: ecco quanto offre Francesco per il mantenimento dei figli

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è scontro su tutto. Secondo alcuni retroscena, infatti, la ex coppia non sarebbe riuscita a raggiungere nessun accordo in merito alla separazione. Per questo motivo i due hanno deciso di ricorrere alla separazione giudiziale. Ma il vero motivo dei loro contrasti non sarebbe però l’assegno di mantenimento da elargire a Ilary che, tra le istanze presentate nell’udienza in tribunale dello scorso 31 marzo, non ha inserito la richiesta di un assegno di mantenimento per sé. Le vere cause del litigio sono dunque altre. Il giudice deciderà sull’affidamento dei loro tre figli tra una decina di giorni. Intanto, secondo il Corriere della Sera, l’ex capitano della Roma avrebbe offerto una grossa cifra per il loro mantenimento. Ecco quanto.

Totti contro Ilary sul mantenimento dei figli

Posto che lo scontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è (solo) sull’assegno di mantenimento, i due starebbero litigando per decidere quanto tempo potranno trascorrere con loro i tre figli. Inoltre, non ci sarebbe accordo nemmeno su a chi debba essere assegnata la casa coniugale: la maxi villa situata nel quartiere Eur, zona sud di Roma. Al momento la Blasi vive lì insieme ai tre figli Chanel, Isabel e Cristian. Pare che Totti sia d’accordo a farli restare lì. Ma l’ex capitano della Roma sarebbe furioso di fronte all’ipotesi che insieme a loro vada a vivere anche il nuovo compagno della showgirl, Bastian Muller.

I contrasti tra Totti e Ilary sarebbero legati soprattutto alla figlia più piccola, Isabel di soli sette anni. Per questo il Pupone starebbe cercando casa insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi in zona Roma Sud, dove si trova anche la villa di famiglia dove Isabel vivrà probabilmente almeno fino al compimento del suo 18esimo compleanno. Secondo il Corriere, dunque, Totti avrebbe offerto tra i 12 e i 15 mila euro al mese per il mantenimento dei tre figli.