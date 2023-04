Berlusconi, Veronica Lario: “Su di me notizie infondate, basta falsità”

Veronica Lario, “Basta falsità sui 60 milioni che devo a Berlusconi”. L’ex moglie del leader di Forza Italia torna a scagliarsi sull’annosa questione dell’assegno di mantenimento, soprattutto in un momento come quello che sta vivendo. “Le notizie riportate dal Quotidiano Online Tag 24 By Unicusano oltre che essere infondate si rivelano particolarmente inopportune in un momento così delicato per Silvio Berlusconi e per chi gli vuole bene. Il giornalismo, quello vero, non diffonde falsità al solo fine di fare qualche visualizzazione in più”. Lo dichiara in una nota Veronica Lario.

>>>>>Silvio Berlusconi ha la leucemia

Veronica Lario ai tempi del matrimonio con Silvio Berlusconi

Allo sfogo di Veronica Lario fa da eco il suo commercialista, Paolo Costanzo. “Vero è che le sentenze, che vanno sempre rispettate, hanno decretato la parziale restituzione delle somme versate a Veronica Lario, ma chi conosce i numeri, può affermare con certezza che 60 milioni di euro sono una cifra esageratamente sbagliata e inventata solo per fare qualche click in più. Pertanto, Veronica Lario, con il suo team di consulenti e legali, diffida il Quotidiano Online Tag 24 By Unicusano e chiunque – anche ai sensi della legge sulla stampa n.47 del 1948 – a diffondere notizie gravemente false e ad effetto, tese solamente ad aumentare le visualizzazioni, anche a costo di screditare chi ha invece avuto sempre un comportamento corretto e posto al centro la propria reputazione”.

