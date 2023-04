Lo sfortunato protagonista di questa vicenda si chiama Mariano Scognamiglio, di professione chef ad Arezzo, in Toscana. Ma Scognamiglio è noto per essere stato per ben cinque anni un attore della serie tv di Rai 3 Un posto al sole. Poi, la decisione di cambiare mestiere e la partecipazione ad una puntata di Masterchef nel 2019. Ma è proprio l’apparizione nel programma condotto da Alessandro Borghese ad essergli costata cara. Ora il suo locale rischia la chiusura e Scognamiglio decide di sfogarsi pubblicando una drammatica lettera.

Lo sfogo di Scognamiglio, ex di Un posto al sole

“Abbiamo aperto un ristorante, e nel 2019 abbiamo partecipato ad una trasmissione televisiva che ci ha donato visibilità ma è anche stata la nostra condanna. – racconta l’ex attore di Un posto al sole Mariano Scognamiglio facendo riferimento alla partecipazione a Masterchef – Nella cittadina in cui viviamo non è stato apprezzato il fatto che siamo una coppia di due uomini che condividono la vita e che ora tutta l’Italia ne è a conoscenza. Per giunta ci si è messa anche la pandemia di Covid-19 che per due anni ci ha visti chiusi senza nessun guadagno e senza alcun aiuto dalle istituzioni italiane”.

“Dalle foto potete vedere voi stessi che cosa pensano di noi e che cosa abbiamo subito. – prosegue Scognamiglio – Che cosa persone che potrebbero essere vostri figli, fratelli, familiari, sono stati costretti a subire per essere semplicemente se stessi. Questo ha provocato la rovina di tutto quello che avevamo costruito con tanti sacrifici, ed ora rischiamo anche di perdere il tetto sotto il quale viviamo. Senza lavoro e senza casa!”, conclude l’ex attore di Un posto al sole.