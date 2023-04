Berlusconi ricoverato in terapia intensiva

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per dei problemi polmonari. Secondo alcune fonti, si troverebbe nel reparto di terapia intensiva in attesa di ulteriori accertamenti. Si registra la presenza della sua compagna, Marta Fascina, fin dal momento del ricovero. Sono arrivati in successione, poi, il fratello Paolo e la coordinatrice di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. Berlusconi, 86 anni, era stato ricoverato per dei controlli medici dallo scorso lunedì allo scorso giovedì, ma era poi stato dimesso e aveva ringraziato i suoi follower sui social per il sostegno ricevuto. In base a quanto si apprende da fonti parlamentari di Forza Italia, al momento Berlusconi si troverebbe “in stato stazionario ma vigile”.

Il leader di Forza Italia Berlusconi, prima di venire ricoverato in terapia intensiva nella giornata di oggi, ha avuto già diverse patologie pregresse. Tra cui un’infezione alle vie urinarie che aveva reso necessaria l’applicazione di terapie massicce nel gennaio del 2022. Nel settembre del 2020 era risultato positivo al virus Sars-CoV-2 e aveva sviluppato i sintomi del Covid-19, tra cui una forma molto severa di polmonite bilaterale che poi fortunatamente era riuscito a curare.

Nel giugno del 2016, Silvio Berlusconi era stato operato al San Raffaele con un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica. Mentre nel 2019 era stato operato per una occlusione intestinale. Il problema riscontrato nelle ultime ore riguarderebbe invece un affanno respiratorio. Affanno legato sembra proprio ai suoi pregressi problemi cardiovascolari. Per questo i medici del San Raffaele avrebbero optato per il ricovero in terapia intensiva.