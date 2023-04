Strage in asilo in Braslie. Assalto a un asilo nido in Brasile, quattro morti. Sono quattro i bambini morti durante un folle e spietato assalto con l’accetta a un asilo nido. L’autore del gesto è un uomo di 25 anni, di cui non sono state fornite le generalità. Il massacro è avvenuto all’asilo nido privato “Cantinho Bom Pastor” di Blumenau, nello stato meridionale di Santa Catarina. Oltre ai quattro bimbi uccisi ce ne sono altri quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni. Il capo della polizia locale, Ulisses Gabriel, ha riferito che l’uomo è arrivato poco dopo l’ingresso mattutino. Avrebbe sfruttato il caos dell’ingresso nella struttura per sferrare i suoi attacchi. Al termine dell’azione violenta, il venticinquenne si è consegnato alle forze dell’ordine.

I soccorsi all’asilo nido

