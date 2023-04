Terribile incidente a Voorschoten, in Olanda. Due treni, uno passeggeri e l’altro merci si sono infatti scontrati violentemente provocando decine di feriti. Secondo quanto si apprende, al momento il bilancio della tragedia è di un morto e di una trentina di feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni . Secondo quanto riferisce il portavoce regionale della sicurezza, due vagoni del treno passeggeri sarebbero deragliati, mentre la parte anteriore è finita in un prato.

Leggi anche: Travolti dal treno, due ragazzini morti per una sfida

Scontro tra treni a Voorschoten in Olanda

Dopo lo scontro tra treni avvenuto a Voorschoten, inoltre, si sarebbe sviluppato anche un incendio nella parte posteriore del treno passeggeri, costringendo i soccorritori ad una rapida evacuazione di tutte le persone a bordo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino di martedì 4 aprile per cause ancora da chiarire. In Olanda il traffico ferroviario tra Leida e L’Aia è stato interrotto.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il treno merci avrebbe urtato i binari prima di deragliare. A provocare il deragliamento avvenuto vicino Voorschoten, in Olanda, sarebbe stato l’urto del convoglio contro alcuni attrezzi da costruzione che si trovavano accanto alle rotaie in un villaggio situato nella periferia nord-est di La Haye. Dei 30 feriti, inoltre, soltanto 11 sarebbero stati trasportati in ospedale. Mentre tutti gli altri sono stati medicati sul posto.