Pasqua in compagnia del freddo polare: ecco le regioni interessate, le temperature e i fenomeni previsti Cronaca

Il meteo per Pasqua in Italia non promette benissimo. Anzi, la settimana santa, secondo ilmeteo.it, sarà ricordata come la settimana fredda. Più che a Natale. “Merito” dell’aria polare che arriva già in queste ore dalla Norvegia. L’ingresso è dal portone principale, cioè la Porta della Bora, dal Friuli-Venezia Giulia con venti forti e secchi da Nord-Est. Nei prossimi giorni crolleranno le temperature un po’ in tutto il Paese, portando le massime giù di una forbice tra i 5 e i 10 gradi. In questo contesto, le minime notturne potrebbero scendere sottozero in Val Padana, dando la stura a gelate fuori tempo, pericolose per l’agricoltura. Tutte le regioni interessate.

>>>>>Scontro tra treni in Olanda, ci sono vittime Freddo e maltempo in Italia nella settimana di Pasqua 2023 Pasqua 2023, le previsioni non sono delle migliori in Italia A confermare il netto calo delle temperature e l’arrivo di aria polare dalla Norvegia è Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it. L’esperto conferma l’anomalia termica del periodo pasquale. Eloquente il raffronto con le temperature registrate a natale. Cagliari 21°C, Catania 20°C, Napoli 19°C, Roma 18°C e 15°C anche in pianura padana. Le stesse zone registreranno temperature ben più basse, invece, nei giorni di pasqua. Valori massimi in picchiata anche di dieci gradi, minime già di almeno 7-8 gradi. Andrà un po’ meglio al Sud, perché il ciclone che ha portato forte maltempo domenica e lunedì scorsi si sta dirigendo verso la Grecia. Sono attesi soltanto acquazzoni residui tra il medio Adriatico e il basso Lazio, in un contesto soleggiato, ma battuto da vento forte. Da domani, mercoledì 5 aprile, però, tornerà l’instabilità al Centro-Sud. Sono attesi temporali nelle ore centrali e freddo intenso nelle prime ore del mattino. Da Nord a Sud, comunque, sono attese temperature molto basse. Venerdì e sabato è previsto un colpo di coda del maltempo in Nord Europa, che si abbatterà anche sul settentrione.

Cosa succederà a Pasqua? Freddo intenso in tutta Italia, maggiore incertezza con forti precipitazioni sul meridione. Pasquetta 2023 sembra invece registrare un deciso aumento delle temperature e dell’alta pressione.

Meteo per pasqua 2023: attese gelate in tutta Italia

Meteo per Pasqua 2023 in Italia, le temperature nel dettaglio

Per quanto riguarda le previsioni meteo per pasqua 2023 in Italia, ecco le temperature giorno per giorno.

Mercoledì 5 aprile. Al nord: poco nuvoloso, freddo per il periodo. Al centro: instabile sul Lazio con neve a 4-500 metri. Al sud: instabile su tutte le regioni con acquazzoni e neve in collina.

Giovedì 6 aprile. Al nord: soleggiato, ma con possibili gelate in pianura. Al centro: soleggiato ma freddo per il periodo. Al sud: temporaneo miglioramento.

Tendenza da venerdì 7 aprile a lunedì 9 aprile: weekend di pasqua con temporali pomeridiani, specie al Sud, Pasquetta in miglioramento, da confermare.

Leggi anche: Italia, ancora una valanga, tragedia senza fine. Attentato in Russia, arrestata la presunta responsabile, i dettagli.