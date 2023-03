Silvio Berlusconi resta in ospedale. Il fondatore e senatore di Forza Italia non sarà dimesso oggi, come da piani iniziali. Berlusconi è stato ricoverato lunedì 27 marzo al San Raffaele di Milano. La sua permanenza in ospedale si prolungherà per altre ventiquattro o addirittura quarantotto ore.

L’ex primo ministro italiano, che ha 86 anni, avrebbe accusato dei dolori durante la giornata di lunedì, ma è riuscito ad arrivare autonomamente all’ospedale lombardo e si prevedeva che potesse essere dimesso già nel corso della giornata di ieri. Dal San Raffaele fanno sapere che Berlusconi resta in ospedale ed è sotto osservazione per ulteriori accertamenti.

Non è la prima volta che il senatore e fondatore di Mediaset subisce un ricovero. Nel gennaio del 2022 aveva sviluppato un’infezione alle vie urinarie che aveva richiesto l’applicazione di terapie massicce. Nel corso del 2020, invece, aveva contratto il Covid con una polmonite bilaterale che destò molta preoccupazione.