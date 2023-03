Il Papa ricoverato in ospedale

Papa Francesco ricoverato in ospedale. “Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”. Il comunicato della Santa Sede, attraverso una dichiarazione del portavoce Matteo Bruni, è laconico e non aggiunge altro. Bergoglio aveva manifestato la volontà di dimettersi in caso di aggravamento delle sue condizioni. Non è la prima volta che affronta un ricovero.

José Bergoglio, Papa Francesco, è stato ricoverato al Gemelli nel 2021. Anche allora il comunicato vaticano parlò subito di un “intervento programmato”. Subì l’asportazione di una parte del colon per una stenosi diverticolare. Allora rimase ricoverato per undici giorni. Ora si parla solo di esami già programmati ma l’espressione “da questo pomeriggio” lascia intendere, secondo il Vaticano, che non è escluso un altro ricovero. Una ventina di giorni fa, parlando alla Tv svizzera, Francesco, 86 anni, aveva detto di sentirsi in buona salute, quando gli avevano chiesto come si sentisse dopo dieci anni di pontificato: “Sono vecchio. Ho meno resistenza fisica, quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene”.

Le scarse notizie concesse dall’ufficio stampa vaticano, sebbene non dichiarino molto, sono una prova della debolezza fisica del pontefice, che all’età di 86 e al suo decimo anno di papato, potrebbe decidere per l’abdicazione, come il suo predecessore, Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, morto appena lo scorso 31 dicembre.