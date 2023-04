Strage di Bologna, Licio Gelli il mandante, “prove eclatanti del suo contributo”. Questa una delle motivazioni della sentenza di condanna cui arriva la Corte di assise di Bologna. La conclusione prevede l‘ergastolo per Paolo Bellini per la strage del 2 agosto 1980, in ipotesi commessa in concorso con Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi. Tutti deceduti.

Licio Gelli

Strage di Bologna, la condanna per Licio Gelli e gli altri imputati, tutti deceduti

Fuori tempo massimo, ma la giustizia ha fatto il suo corso. Le motivazioni della sentenza della Corte d’assise di Bologna non lasciano spazio a tentennamenti. “Possiamo ritenere fondata l’idea, e la figura di Bellini ne è al contempo conferma ed elemento costitutivo, che all’attuazione della strage contribuirono in modi non definiti, ma di cui vi è precisa ed eclatante prova nel documento Bologna, Licio Gelli e il vertice di una sorta di servizio segreto occulto che vede in D’Amato la figura di riferimento in ambito atlantico ed europeo”.

Nonostante i colpevoli siano tutti deceduti, la loro morte “non chiude il dovere della memoria” secondo i giudici della Corte d’Assise di Bologna, presieduta da Francesco Caruso. L’imponente broglio della sentenza comprende 1.742 pagine. In queste si motiva la condanna in primo grado all’ergastolo all’ex terrorista di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, identificato come “il quinto uomo”. Bellini fu esecutore materiale della strage che costò la vita a 85 persone e oltre 200 feriti insieme a Gilberto Cavallini, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini.