L’ex premier colpito da una malattia del sangue

L’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi è stato ricoverato nuovamente al San Raffaele di Milano a causa di una grave patologia del sangue. La rivelazione è del Corriere della Sera. L’annuncio è giunto inaspettatamente il giorno dopo il suo ritorno a casa dopo un precedente ricovero. Berlusconi era stato ricoverato per problemi respiratori legati a una recidiva di polmonite, ma si è scoperto che soffre anche di una malattia del sangue che ha causato complicazioni nel suo stato di salute già debilitato. Si parla di leucemia. C’è di più: Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia. La prima somministrazione è avvenuta ieri, dopo il ricovero.

Il comunicato ufficiale del San Raffaele

Dunque, secondo quanto riporta l’Ansa, l’ex premier ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito. Berlusconi, che ha 86 anni, ha avuto problemi di salute in passato, tra cui un’operazione a cuore aperto nel giugno 2016 a causa di un’insufficienza aortica grave. Inoltre, nel settembre 2020 è risultato positivo al COVID-19 e ha sviluppato una polmonite bilaterale, che ha richiesto undici giorni di ricovero. La notizia del suo ricovero per una malattia del sangue ha suscitato preoccupazione tra i suoi familiari e i suoi sostenitori. Nonostante il suo stato di salute, Berlusconi è noto per la sua tenacia e la sua determinazione nel fare politica, avendo fondato il partito di centro-destra Forza Italia e guidato il governo italiano in tre diverse occasioni.

Notizia tragica, quella della leucemia, confermata anche dall’ospedale milanese. “Il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. – si legge in una nota del San Raffaele firmata dal professor Zangrillo – L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui Egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”.