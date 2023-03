Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele Cronaca

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex presidente del Consiglio si trovava ricoverato da lunedì scorso per essere sottoposto a controlli medici. O almeno è questa la versione dei fatti fatta trapelare dai suoi fedelissimi. Berlusconi, fondatore di Forza Italia, era stato ricoverato diverse volte negli ultimi anni per vari problemi di salute. L’ultima volta che è accaduto, sempre al San Raffaele del fidato medico personale Alberto Zangrillo, è stata poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, a causa di un’infezione alle vie urinarie che aveva richiesto l’applicazione di terapie massicce.

Leggi anche: Silvio Berlusconi resta in ospedale Berlusconi dimesso dal San Raffaele Tuttavia, nel corso degli anni, Silvio Berlusconi ha affrontato anche altre patologie importanti. Come ad esempio la sostituzione della valvola aortica nel giugno 2016. Oppure una delicata operazione per occlusione intestinale nel 2019. Nel settembre del 2020, Berlusconi aveva contratto il virus Sars-CoV-2, sviluppando sintomi abbastanza pesanti del Covid-19, tra cui una polmonite bilaterale. Nonostante la sua età, l’ex premier ha affrontato la malattia senza alcuna complicazione. E ha potuto tornare alla sua vita quotidiana dopo l’inevitabile periodo di quarantena. L’ex presidente del Consiglio, che compirà 86 anni il settembre, prima di essere dimesso dal San Raffaele ha ricevuto la visita del figlio minore, Luigi, e del fratello Paolo. I due lo hanno confortato durante il suo ricovero. Silvio Berlusconi, sempre attivo in politica, non ha fatto commenti pubblici sulla sua salute o sulle sue future attività politiche.

La notizia che Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele è stata accolta con sollievo dai suoi sostenitori e dai membri di Forza Italia, che continuano a considerarlo un leader importante per il partito. Nonostante i suoi problemi di salute, Berlusconi sembra essere ancora molto presente e attivo nella politica italiana. Lo dimostra anche la recente polemica che ha avuto come involontaria protagonista Licia Ronzulli, la ex fedelissima del Cavaliere caduta però in disgrazia negli ultimi mesi.

