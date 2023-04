Sondaggi, è davvero finita la corsa di Giorgia: ancora in salita Elly Schlein Politica

Giorgia Meloni ferma la corsa nei sondaggi. Sempre meno distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. L’ultima rilevazione del sondaggio Supermedia-Youtrend/Agi, Fratelli d’Italia perde ancora punti percentuali importanti e non arriva più a raggiungere il 29%. Il partito della presidente scende per la prima volta sotto il 30%. Sale ancora il Pd, che adesso è a soli nove punti percentuali di distacco. È l’onda lunga di Elly Schlein.

>>>>>La malattia di Silvio Berlusconi Elly Schlein a un nuovo picco nei sondaggi Sondaggi, Meloni al minimo storico, Schlein al massimo Con il suo 28,8 per cento (-0,9) , il partito di Giorgia Meloni frena la corsa nei sondaggi, anche se mantiene il primo posto. A meno di 9 punti percentuali ci sono i dem, al 20,1%, che guadagnano lo 0,4 rispetto alla scorsa settimana restando saldi al secondo posto tra le preferenze degli italiani. Per quanto riguarda gli altri partiti di centrodestra, è presto per sapere se il ricovero di Silvio Berlusconi influirà sull’orientamento dei suoi elettori. Dall’ultima rilevazione Supermedia-Youtrend, Forza Italia ha guadagnato lo 0,3%, arrivando al 6,9%. Recupera qualcosa anche la Lega di Matteo Salvini che con lo 0,3 in più arriva all’8,8%, complici le vittorie elettorali in settimana, che però non mettono troppo a suo agio il leader.

Conte e il suo Movimento 5 Stelle restano stabili al terzo posto: 15,7%. Il Terzo Polo di Renzi e Calenda con il 7,5 per cento rosicchia lo 0,2,mentre i Verdi/Sinistra perdono lo 0,1 (3,1%). Di segno opposto (+0,1) la percentuale di guadagno di preferenze di Più Europa che può contare sul 2,2 per cento. Italexit resta ferma al 2,2 e Noi Moderati all’1 per cento, mentre l’Unione dei Popolari perde lo 0,2 (1,6%).



Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra con il 45,5% perde lo 0,3 rispetto alla scorsa rilevazione, mentre il centrosinistra guadagna lo 0,3 e arriva al 25,4 per cento.

Leggi anche: Un posto al sole, lo sfogo del ristoratore: “Non vengono più da quando sanno che sono gay”.

Il papa ai giovani: “Il sesso è un dono di dio”. Nuove regole per il Superbonus e la cessione del credito.