Ilary Blasi “racconta tutto” e Francesco Totti trema

È notizia di qualche giorno fa che non è stato trovato nessun accordo e non ci sarà pace tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo il Corriere della Sera, i due protagonisti del gossip finiranno per la seconda volta in tribunale uno contro l’altra. Il primo processo che si sta celebrando è quello sul presunto e rispettivo furto di orologi Rolex da una parte e di borsette firmate dall’altra. Ora invece la ex coppia più chiacchierata d’Italia si vedrà in udienza per stabilire i termini della loro separazione. Soprattutto a chi andranno le loro molte proprietà milionarie. E il settimanale Nuovo Tv aggiunge altra benzina sul fuoco: Ilary è pronta a farsi ospitare da Silvia Toffanin a Verissimo per vuotare il sacco contro l’ex marito.

Ilary Blasi presto a Verissimo

Ilary Blasi a Verissimo contro Totti

Secondo quanto riporta Nuovo Tv, che spiega nel dettaglio quali saranno le prossime mosse di Ilary Blasi, “la conduttrice presenterà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e, secondo le indiscrezioni, dirà la sua anche sulla battaglia legale che la vede opposta al suo ex marito Francesco Totti”. Per quanto riguarda l’intervista a Verissimo, poi, il settimanale aggiunge che “gli argomenti in ballo sono tanti. Si va dalla sottrazione dei Rolex di lui e delle borse griffate di lei, alla gestione dei tre figli, fino ai presunti tradimenti della Blasi cui Totti ha fatto riferimento nella sua intervista rilasciata a settembre al Corriere della Sera”.

Ma come si sta svolgendo la battaglia legale tra Totti e Ilary? Secondo il Corriere i due non avrebbero trovato nessun punto di incontro per evitare di finire in tribunale uno contro l’altra il prossimo 14 marzo. Anzi, le due parti in causa, rappresentate dai loro rispettivi avvocati, non starebbero nemmeno più tentando di ricucire un contatto allo scopo di trovare un accordo in extremis. I loro legali avrebbero addirittura spento i loro telefonini, si legge sul quotidiano milanese.

Si allontana dunque quasi definitivamente l’ipotesi di una separazione consensuale tra i due in tribunale. Eventualità che, oltre a rappresentare una speranza per i molti fan della coppia, sembrava raggiungibile visto i rapporti che Francesco Totti e Ilary Blasi intrattengono con i loro nuovo compagni. L’ex capitano della Roma, come è noto, si frequenta da tempo con Noemi Bocchi, con la quale è partito lo scorso fine settimana per una settimana bianca a Madonna di Campiglio. Con loro ci sono anche le due figlie femmine di Totti, Isabel e Chanel. E i figli di lei. Ilary, invece, ha da poco iniziato a frequentare Bastian Muller. Ora sarà proprio lei a cercare di dare una scossa a questa situazione con l’intervista a Verissimo.

