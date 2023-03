Totti e Ilary non trovano l’accordo: lo scontro finisce in tribunale

Nessun accordo e niente pace tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i due protagonisti del gossip finiranno per la seconda volta in tribunale uno contro l’altra. Il primo processo che si sta celebrando è quello sul presunto e rispettivo furto di orologi Rolex da una parte e di borsette firmate dall’altra. Ora invece la ex coppia più chiacchierata d’Italia si vedrà in udienza per stabilire i termini della loro separazione. Soprattutto a chi andranno le loro molte proprietà milionarie.

Ilary Blasi e Francesco Totti

Niente accordo tra Totti e Ilary

Dunque, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Francesco Totti e Ilary Blasi non avrebbero trovato nessun punto di incontro per evitare di finire in tribunale uno contro l’altra il prossimo 14 marzo. Anzi, le due parti in causa, rappresentate dai loro rispettivi avvocati, non starebbero nemmeno più tentando di ricucire un contatto allo scopo di trovare un accordo in extremis. I loro legali avrebbero addirittura spento i loro telefonini, si legge sul quotidiano milanese.

I due si vedranno in tribunale

Si allontana dunque quasi definitivamente l’ipotesi di una separazione consensuale tra i due in tribunale. Eventualità che, oltre a rappresentare una speranza per i molti fan della coppia, sembrava raggiungibile visto i rapporti che Francesco Totti e Ilary Blasi intrattengono con i loro nuovo compagni. L’ex capitano della Roma, come è noto, si frequenta da tempo con Noemi Bocchi, con la quale è partito lo scorso fine settimana per una settimana bianca a Madonna di Campiglio. Con loro ci sono anche le due figlie femmine di Totti, Isabel e Chanel, e i figli di lei.

Ilary Blasi, invece, ha da poco iniziato a frequentare Bastian Muller. L’incontro con l’uomo di origini tedesche sembrava aver rasserenato gli animi tra i coniugi, favorendo così un accordo consensuale in tribunale. Ma i retroscena delle ultime ore raccontano una situazione del tutto opposta, con i due ex che non la smettono di beccarsi a distanza. “Mi mancate Isa e Chany”, ha scritto ad esempio Ilary sui suoi canali social pubblicando una fotografia delle figlie sulle piste da sci.

