Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in crisi. Totti e Ilary tornano insieme? Da quanto anticipato su Leggo, ci sono buone ragioni per credere che questo stia già avvenendo. La figlia Chanel lascia un indizio su quanto accade, cantando la canzone “Unica” di Antonello Venditti su TikTok. Si tratta del riferimento alla canzone che il Pupone fece partire all’Olimpico alzando la maglia della Roma con la dedica a Ilary, “6 unica”. Ma Ilary e Bastian Muller in tutto ciò che fine hanno fatto?

La storica dedica di Francesco Totti a Ilary Blasi

Totti e Ilary, ritorno di fiamma? Indizi e prove

Non è sfuggita ai più l’assenza della nuova compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, agli ultimi eventi mondani cui ha partecipato l’ex capitano della Roma. In particolare, la cena di beneficenza organizzata dall’associazione di cui fa parte lo stesso Totti. E poi la scomparsa dell’anello di fidanzamento che i due si sono scambiati. Non si vede più al dito del Capitano. E Noemi? La flower designer non posta più sui social da settimane. E ha smesso di seguire Francesco su Instagram. Dalle notizie dell’attesa di un figlio, insomma, alla crisi totale. Dove sta la verità?

Francesco Totti con la figlia, Chanel

Ritorno di fiamma tra Totti e Ilary. La dedica di Chanel

Chanel Totti ha ballato su TikTok. Ultimamente è la sua forma di comunicazione preferita. Per mandare messaggi ai suoi genitori separati, ma anche per comunicare con i media. E proprio in questi giorni la sedicenne ha cantato e ballato con passione sulle note di “Unica” di Antonello Venditti, non certo una delle canzoni più gettonate dalla teenager. Venditti, amico della famiglia, ha riportato quelle parole divenute iconiche nella dedica che ha sciolto definitivamente il cuore di Ilary per il suo Francesco. Non solo, la canzone parla di un violento litigio tra due amanti e una domanda, metatestuale: “Chi ti dirà che sei unica?”.

Francesco Totti e Ilary Blasi

Totti e Ilary, ritorno di fiamma. E Bastian Muller?

La comparsa sulla scena di Bastian Muller, imprenditore tedesco trentaseienne, non ha mai convinto del tutto. Che fosse una presenza scenica per ingelosire Totti e bilanciare in qualche modo la figura di Ilary, senza doverla relegare alla donna triste e sola? In molti hanno scritto che la presenza dell’imprenditore avrebbe aiutato a distendere i toni tra i due ex, ma non è poi così vero, visto l’andamento delle fasi del divorzio. E se il ruolo di Bastian fosse già ai titoli di coda?

Bastian Muller e Ilary Blasi

Ritorno di fiamma tra Totti e Ilary, cosa c’è di vero?

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Potrebbe essere la vacanza in Trentino, che Ilary si sta godendo in questi giorni con la famiglia e il compagno, la scena finale per la separazione tra i due nuovi amanti. E al suo ritorno, la showgirl laziale potrebbe trovare un Francesco Totti solo e disposto a rivederla. Il gossip è impazzito, i social sono caldi. E Chanel ha preparato il terreno?

