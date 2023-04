Totti-Ilary, in tribunale è scontro su tutto: dalla villa al mantenimento

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è scontro su tutto. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, la ex coppia non sarebbe riuscita a raggiungere nessun accordo in merito alla separazione. Per questo motivo i due hanno deciso di ricorrere alla separazione giudiziale. Ma il vero motivo dei loro contrasti non sarebbe però l’assegno di mantenimento da elargire a Ilary che, tra le istanze presentate nell’udienza in tribunale dello scorso 31 marzo, non ha inserito la richiesta di un assegno di mantenimento per sé. Le vere cause del litigio sono dunque altre.

Totti vs Ilary: non solo l’assegno di mantenimento

Posto che lo scontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è (solo) sull’assegno di mantenimento, i due starebbero litigando per decidere quanto tempo potranno trascorrere con loro i tre figli. Inoltre, non ci sarebbe accordo nemmeno su a chi debba essere assegnata la casa coniugale: la maxi villa situata nel quartiere Eur, zona sud di Roma. Al momento la Blasi vive lì insieme ai tre figli Chanel, Isabel e Cristian. Pare che Totti sia d’accordo a farli restare lì. Ma l’ex capitano della Roma sarebbe furioso di fronte all’ipotesi che insieme a loro vada a vivere anche il nuovo compagno della showgirl, Bastian Muller.

Emergono anche altri particolari dell’udienza del 31 marzo dove Ilary Blasi non ha chiesto l’assegno di mantenimento. L’incontro tra i due ex di fronte al giudice della prima sezione civile, Simona Rossi, è durato circa quattro ore. Quel giorno il tribunale era praticamente deserto, visto che l’udienza è stata fissata soltanto due giorni prima. Il giudice non è riuscito a convincere a riconciliarsi né lei, né Totti.