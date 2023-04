Voragine Superbonus, le detrazioni di marzo ci costano 80 miliardi

Gli esoneri di marzo per il Superbonus arrivano a 80 miliardi. Altri cinque miliardi sul groppone dello Stato per il solo mese di marzo. La voragine Superbonus 110% pesa ogni giorno che passa. Sforando gli 80 miliardi. Lo stato dovrà dunque accollarsi questa cifra per le detrazioni nel settore edilizio. Un deficit che raggiungeva i 75 miliardi solo a febbraio.

Il superbonus allarga il buco nelle casse dello Stato

Superbonus di marzo, cinque miliardi di crediti sul groppone dello Stato

Le detrazioni del superbonus di marzo arrivano a 80 miliardi. Questa è la cifra raggiunta dagli investimenti totali la cui detrazione per il Superbonus al 110% è stata ammessa. Sono 72,7 miliardi per la precisione. È il contenuto del report mensile dell’Enea. La cifra dei lavori già conclusi di cui si fa carico lo stato ammonta a 63,8 miliardi. Le asseverazioni in totale sono state 403.809.

L’aumento riguarda anche il numero dei condomini interessati agli interventi, circa 59.223 palazzi plurifamiliari, 231.440 edifici unifamiliari, 113.140 unità unifamiliari indipendenti e 6 castelli.