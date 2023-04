Papa Francesco ha perso conoscenza, i dettagli sul ricovero People

Papa Francesco rivela di aver perso conoscenza. Nel Lunedì dell’Angelo, papa Francesco ha fatto una telefonata per la novantesima volta a Michele Ferri, fratello di Andrea, il commerciante ucciso a Pesaro il 3 giugno 2013. Fu ucciso da un suo dipendente che aveva voluto rapinarlo. Questa amicizia tra il pontefice e il 52enne dura da tempo ed è stata ribadita da Francesco il 10 aprile scorso: “Ancora un po’ e non la raccontavo”. Il papa si è confidato con Ferri sul malore che lo ha colpito 12 giorni prima. “Avevo perso conoscenza. Me la sono vista veramente brutta”. Ecco i dettagli.

Nella telefonata con Bergoglio, Ferri ha raccontato al Resto del Carlino di Pesaro per la prima volta la notizia dello svenimento al momento del suo ricovero al Gemelli. Il 52enne ha poi spiegato di aver sentito la voce del Papa "squillante e decisa". Ora l'auspicio è quello di continuare a ricevere altre telefonate dal Pontefice e di continuare l'amicizia con lui: "Puntiamo a mantenere il nostro dialogo toccando in fretta quota 100", ha detto Ferri. Fin dai primi momenti della tragedia nel 2013, Papa Francesco è sempre stato vicino alla famiglia del commerciante ucciso. Da giugno di dieci anni fa non ha mai interrotto le sue telefonate serali, regolari, accogliendo i parenti di Andrea Ferri in udienza privata in Vaticano.

“Sono ancora vivo”, il racconto dell’amico di papa Francesco

“Mi ha detto: ìSono ancora vivo”, racconta ancora Michele Ferri. “Ha esordito così e io stavolta ho sentito una voce in forma, squillante e serena, meglio dell’ultima volta, allora mi era parso un po’ affaticato”, aggiunge, riferendosi al 3 gennaio scorso, la data dei suoi 52 anni, che Papa Francesco non aveva dimenticato. “Gli ho detto: ‘Ci hai fatto prendere un bello spavento!’. Lui mi ha spiegato che era arrivato incosciente in ospedale. ‘Bastavano alcune ore in più e non so se la raccontavo'”, continua. Anche l’uomo ha confidato all’amico Pontefice i dettagli del suo attuale stato di salute e delle terapie che sta seguendo: “È per questo che mi ha chiesto come stavo”, spiega infine Ferri, “poi ci siamo fatti gli auguri di Pasqua”.

