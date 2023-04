Attentato di Tel Aviv, nuova autopsia in Italia per Alessandro Parini

Nuova autopsia in Italia per Alessandro Parini, vittima dell’attentato di Tel Aviv. Forse non hanno convinto del tutto le dichiarazioni della polizia scientifica israeliana. Le testimonianze dei connazionali e la possibile ricostruzione dei fatti non collimano. Per il rispetto nei confronti della vittima e dei suoi famigliari, si farà chiarezza sulle cause effettive della morte dell’avvocato romano in vacanza per pasqua in Israele. Al centro dei dubbi, la volontà di comprendere se gli spari hanno raggiunto il 35enne e se questi provenivano dallo polizia israeliana. Le autorità di Tel Aviv hanno sostenuto che a provocare la morte del giovane siano state le ferite per l’impatto con l’auto dell’attentatore. La salma è rientrata oggi in Italia, accolta da un commosso Sergio Mattarella.

Alessandro Parini, il 35enne vittima dell’attentato a Tel Aviv

Alessandro Parini, disposta l’autopsia in Italia

I funerali di Andrea Parini si svolgeranno giovedì o venerdì. Prima, però, dovrà essere eseguita l’autopsia disposta dalla procura di Roma. L’esame si terrà al Policlinico Gemelli, come annunciato dall’Ansa. L’obiettivo è quello di capire se il decesso sia legato all’impatto con l’auto, alla cui guida c’era un cittadino arabo-israeliano, ed escludere la presenza di proiettili o ferite da arma da fuoco.

Per il momento, la procura si è dichiarata possibilista sull’ipotesi avanzata dalle autorità israeliane. Come detto, queste riferiscono che gli spari della polizia fossero rivolti unicamente all’attentatore, poi ucciso. Quest’ultimo aveva solo un arma giocattolo nell’abitacolo, di conseguenza l’attentato resterebbe un atto terroristico veicolare.