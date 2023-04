Attentato a Tel Aviv, parla uno degli italiani sopravvissuti

Tel Aviv, la testimonianza di un italiano sopravvissuto all’attentato. Un morto e due feriti nel gruppo di turisti italiani in vacanza a Tel Aviv. Parlando con l’Ansa, uno degli amici più stretti del giovane avvocato Alessandro Parini, racconta quei terribili istanti: “Il rombo dell’auto, il lago di sangue”. Rientreranno oggi stesso in Italia, sotto scorta, gli italiani coinvolti nel terribile attentato nella capitale israeliana. In mattinata anche voci di un attentato a Gerusalemme, poi smentite. La tensione è altissima in tutto il Paese.

Da Tel Aviv la testimonianza di un sopravvissuto all’attentato. Le generalità del testimone non sono diffuse dall’Ansa per motivi di sicurezza. Si tratta, però, di un carissimo amico di Alessandro Parini, il giovane avvocato di 35 anni, rimasto vittima dell’attentato terroristico.

“Abbiamo sentito il rumore dell’auto che ci passava accanto, poi gli spari e ci siamo dispersi. Quando siamo tornati indietro abbiamo visto Alessandro steso in terra nel sangue“. Parini è rimasto schiacciato dall’auto che ha seminato il terrore, guidata da un arabo israeliano. “Eravamo appena arrivati in città e stavamo andando a raggiungere l’altra metà della comitiva in un ristorante di Giaffa”. Tra coloro che non sono riusciti a mettersi in salvo, anche altri due italiani della stessa comitiva, rimasti feriti.