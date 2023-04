Stangata sui condomini, il governo ne pensa un’altra per impoverire gli italiani

Stangata sull’energia dei condomini. Il primo aprile sono scadute le garanzie del “mercato sotto tutela” dell’energia in Italia. D’ora in poi aziende e condomini sono obbligati a passare al mercato libero. Saranno drammatiche le ricadute per le famiglie italiane e per le aziende di tutte le categorie. Dietro la scadenza, la mera decisione politica del governo, che non fa nulla per evitare una vera stangata. Fino al 31 marzo, infatti, risultavano ben sette milioni di italiani in regime di tutela.

Governo, la stangata sui consumi energetici dei condomini

Arriva la stangata sull’energia dei condomini. I sette milioni di italiani che erano in regime di tutela fino al 31 marzo, infatti, corrispondono al 36% delle utenze domestiche. E le aziende sotto lo stesso regime sono 4,1 milioni. La distinzione tra mercato sotto tutela e il mercato libero si trova Decreto legislativo del 23 maggio del 2000, numero 164. Era il cosiddetto governo D’Alema, che attuava il decreto liberalizzazioni di Bersani. Nel corso del 2022 si ipotizzava l’entrata in vigore del cambiamento già da gennaio, ma si era pensato a una proroga per uscire dalla fase più dura dell’inverno, con il Decreto Aiuti quater, emanato dal governo Meloni il 18 novembre 2022.

A ottobre 2022, però, il presidente dell’Unione nazionale dei consumatori, Massimiliano Dona, aveva dichiarato: “Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, per la luce una famiglia passa dal +57,3 del Mercato tutelato al +135,9 del Mercato libero“. Più del doppio. Anche il Codacons si è concentrato per fare chiarezza sulla questione. Finora le attività con meno di 10 dipendenti restavano nel mercato tutelato. Il passaggio obbligatorio al mercato libero interesserà, dunque, anche le aziende che fatturano meno di 2 milioni di euro, hanno meno 10 dipendenti e contratti di fornitura con meno di 15 KW di potenza disponibile.