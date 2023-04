Sorpresa, il Superbonus non scompare, ma cambia: le nuove regole

Nuove regole per il Superbonus. Contrariamente alle promesse, il governo Meloni non ha abolito il Superbonus 110%. Con il decreto in approvazione alla Camera, cambiano semplicemente le regole per ottenerlo. Domani, martedì 4 aprile, ci sarà il voto finale a Montecitorio. Sei mesi in più per ottenere il 110% sui lavori delle villette. Deroga per lo sconto in fattura. Rinvio della cessione del credito per chi deve installare una caldaia o degli infissi nuovi. La compensazione dei crediti incagliati con i titoli di Stato. Tutte le novità che sono seguite all’annuncio dello stop per i meccanismi del Superbonus del 17 febbraio scorso.

Superbonus, nuove regole

Le nuove regole per usufruire del Superbonus

Nonostante l’allarme per l’enorme buco di bilancio provocato dal Superbonus, il governo non l’ha bloccato. Entro il 17 aprile dovrà essere approvato il decreto con le nuove regole. I bonus che non cesseranno con il nuovo decreto riguardano soprattutto quelli per la rimozione delle barriere architettoniche. Lo stesso per le riparazioni riguardanti immobili danneggiati dall’alluvione nelle Marche e dai terremoti. Sono esclusi dal divieto anche le case degli Iacp e gli immobili di proprietà di onlus e cooperative di abitazione. Allo stesso modo, sono dispensati i Comuni che si sono impegnati per la riqualificazione urbana.

Nuove regole per il Superbonus, il caso dell’edilizia libera

Per tutte le attività che non rientrano nell’elenco appena indicato, anche senza l’effettivo avvio dei lavori, sarà possibile versare l’acconto. Non solo, ma anche dopo il 16 febbraio e anche in assenza del versamento di un acconto, sarà possibile usufruire degli sconti dimostrando l’esistenza di un accordo vincolante. Per questo è necessaria la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la precauzione di non produrre dichiarazioni mendaci.