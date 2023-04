Superbonus, approvate le nuove aliquote alla Camera: ecco quali sono e chi le può usare

Superbonus, le nuove aliquote. Come previsto, la Camera ha approvato le misure per il nuovo Superbonus edilizio. Salva l’aliquota al 110% solo per i condomini. A patto che lo scorso anno avessero già approvato la delibera dei lavori e presentato la Cilas (la comunicazione di inizio lavori). Non perderanno questo diritto nemmeno se effettueranno eventuali variazioni al progetto iniziale. L’aliquota al 110% è salva anche per la ricostruzione dopo sismi e alluvioni. Tutti gli altri usufruiranno di un’aliquota al 90%. Tutte le novità sul decreto “blocca cessioni”.

>>>>>>Sorpresa: il Superbonus non scompare, ma cambia

Nuove regole per il Superbonus edilizio

Nuovo Superbonus edilizio: scadenze e aliquote

In base alle nuove delibere, di seguito la scaletta delle aliquote e i nuovi termini.

– 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 in caso di approvazione della delibera che dà il via ai lavori entro il 24 novembre 2022 e Cilas presentata entro il 25 novembre ovvero delibera approvata entro il 18 novembre e Cilas presentata entro il 31 dicembre 2022;

– 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;

– 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;

– 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.



La stessa aliquota del 110% spetta per gli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali al 31 dicembre 2022 era stata presentata la domanda per l’acquisizione del titolo abilitativo ai lavori.

Superbonus, le nuove regole

Il Superbonus per i condomini e la delibera di approvazione

Bisogna fare attenzione alla specificità della legge. Infatti, per mantenere il diritto al 110% non è sufficiente fare riferimento alla data di presentazione della Cilas. È necessaria una “delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori”. Non è il classico verbale di una riunione di condominio, ma la delibera dei condomini in cui si approvano: progetto, contratto di appalto, e ripartizione delle spese.

La Cassazione ha chiarito che questa è l’unica delibera vincolante. La sentenza 10235/2013, recita che tale delibera è “quella con la quale gli interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, con la previsione della commissione del relativo appalto e l’individuazione del piano di riparto dei corrispondenti oneri”.